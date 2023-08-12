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Бійці ДСНС показали, як розміновують акваторію Херсонщині за допомогою підводних дронів

Дрони допомагають берегти життя рятувальників.

Бійці ДСНС показали, як розміновують акваторію Херсонщині за допомогою підводних дронів
Фото: скріншот

Бійці ДСНС показали, як розміновують акваторію Херсонщині за допомогою підводних дронів. 

“Розмінування акваторії Херсонщини - вкрай складне завдання, тому водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС постійно покращують свої вміння та навички з розвідки та вилучення вибухонебезпечних предметів з дна водойм”, - йдеться в повідомленні.

На відео за допомогою підводних дронів водолази ДСНС здійснюють розвідку на відстані, що гарантує безпеку життю та здоров’ю особовому складу та покращує ефективність роботи підрозділу.

Нагадаємо, сьогодні президент України заявив, що очистити землю країни від мін треба не за десятиліття, а за роки за допомогою партнерів з усього світу. Для цього потрібно створити відповідну виробничу базу. Станом на зараз 174 тисячі кв км потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися.

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