Ударний дрон десантників ЗСУ знищив ворожу військову вантажівку.

Відео ураження російської техніки опублікували на сторінці у Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Автомобілі російських окупантів мчать на повній швидкості польовими дорогами, однак ударні дрони одного із підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України наздоганяють їх та повністю знищують. Працюємо далі!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Сили оборони Півдня протягом минулої доби знищили 10 човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та 5 одиниць автотехніки.