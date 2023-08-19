Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлено)
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, - Ігор Клименко
Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, - Ігор Клименко
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
ГоловнаСуспільствоВійна

Десантники показали, як знищили вантажівку росіян

Автомобіль окупантів їхав по польовій дорозі.

Десантники показали, як знищили вантажівку росіян
Фото: Скрін з відео

Ударний дрон десантників ЗСУ знищив ворожу військову вантажівку.

Відео ураження російської техніки опублікували на сторінці у Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Автомобілі російських окупантів мчать на повній швидкості польовими дорогами, однак ударні дрони одного із підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України наздоганяють їх та повністю знищують. Працюємо далі!", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що Сили оборони Півдня протягом минулої доби знищили 10 човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та 5 одиниць автотехніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies