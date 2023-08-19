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Унаслідок обстрілу села на Херсонщині загинула жінка

Загиблій було 68 років.

Унаслідок обстрілу села на Херсонщині загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора України

Зранку окупанти обстріляли село Токарівка Дар’ївської громади Херсонської області. Внаслідок збройної агресії росіян загинула жінка.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Зранку під вогнем окупантів була Токарівка. Ця ворожа атака обірвала життя 68-річної місцевої мешканки", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, протягом минулої доби ворог 63 рази обстрілював територію Херсонської області, випустивши 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Через атаки ворога загинула людина, ще десятеро дістали поранень.

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