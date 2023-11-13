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ДТЕК законтрактував для електростанцій додатково 70 тисяч тонн вугілля з Польщі

Загалом на ТЕС доставили майже 78 тис. тонн імпортного палива.

ДТЕК законтрактував для електростанцій додатково 70 тисяч тонн вугілля з Польщі
Фото: EPA/UPG

ДТЕК законтрактував для електростанцій додатково 70 тисяч тонн вугілля з Польщі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Загалом обсяг законтрактованого польського імпортного палива збільшився до 280 тисяч тонн.

Станом на сьогодні імпортовано та доставлено на ТЕС майже 78 тис. тонн імпортного палива.

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Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики на нараді з усіма тепловиками і енергетиками зобовʼязалося наростити запаси вугілля на складах теплоелектростанцій. Хоча прогнозувалося, що наявного мінімально для зими вистачить.

Тим часом міністр державного майна Яцек Сасін заперечив, що Польща імпортує російське вугілля. Так Сасін відреагував на заяву опозиційного польського сенатора Кшиштофа Брейзи, який написав, що до країни нещодавно прибуло понад мільйон тонн вугілля з російських портів.

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