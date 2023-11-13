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EFI Group підписала меморандум про співпрацю із Черкаською ОДА

Компанія побудує в регіоні підприємство, яке займатиметься глибинною переробкою.

На Черкаському міжнародному форумі начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець та голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі підписали меморандум про сприяння розвитку промислового комплексу регіону. Вже з наступного року розпочнеться робота над будівництвом підприємства, яке займатиметься глибинною переробкою.

Фото: надано пресслужбою

 «Ми всі знаємо, що Черкащина – аграрний регіон, але цього замало, – зазначив керманич області. – Потрібно йти далі і розвивати переробку. Насамперед, глибинну переробку. Я думаю, всі розуміють значимість цього кроку та очевидні переваги – як з погляду доходів, так і логістики. Навесні цього року в нас була робоча зустріч із представниками EFI Group щодо їхніх планів розвитку та інвестиційних зацікавленостей у регіоні. Ми тоді оглядали виробничі потужності компанії Beehive. Зайшла мова про готовність відкриття додаткових бізнес-проєктів на Черкащині. А сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва нового виробництва», – розказав Ігор Табурець.

В області беруть курс на глибинну переробку та технологізацію виробництва.

«Вірю, що Україна має великі можливості для розвитку у багатьох галузях. Та найважливішою має бути переробка, створення продуктів із доданою вартістю. Як інвестиційна компанія із багаторічним досвідом роботи з інвестиційними проєктами ми керуємося комплексом факторів при виборі регіону для нашого наступного виробництва. Зокрема, наявністю логістичних переваг, ринком сировини і людським потенціалом. Однак не менш важливим є відносини з обласною владою та громадою, де плануємо розвиватися. На Черкащині ми знайшли всі необхідні для цього умови. Тут ми маємо повне розуміння та підтримку. І це стало визначальним фактором при виборі місця будівництва заводу», – відзначив Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group.

Черкаський міжнародний економічний форум-2023 став майданчиком для експертів ринку, нових викликів у галузі економіки, співпраці бізнесу та влади, реінтеграції ветеранів у соціум після повернення із війни. Результатами співпраці бізнесу, влади та громадськості стають нові підприємства, що дають мільйонні інвестиції в переробку, сотні робочих місць та податки до бюджету громад.

Фото: надано пресслужбою

Довідка. EFIGroup – українська інвестиційна компанія українська інвестиційна компанія, яка створює системоутворюючі проєкти. Компанія реалізує Green field та Brown field проєкти з 2007 року. Сфери інвестування EFI Group: healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільськогосподарської продукції.

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