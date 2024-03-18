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Кібери ЗСУ атакували сайти компаній, які раділи окупації Криму

На їхніх сайтах нагадали про втрати Чорноморського флоту. 

Кібери ЗСУ 18 березня провели операцію проти російських компаній, які підтримували анексію Криму, яка почалася десять років тому. Йдеться про сайти 14 фірм, пише АрміяInform із посиланням на власні джерела.

На їхній сайтах розмістили дефейс із нагадуванням про втрату Росією понад 30% Чорноморського флоту за два роки повномасштабного вторгнення. Серед тих, кого вразили, є сайти компаній, які на замовлення російського військового керівництва здійснювали інформаційну та рекламну підтримку анексії.

Зокрема, це інформагентство "Новый день", регіональні портали Криму, Москви і Свердловської області та рекламні агентства, що надавали послуги з розміщення матеріалів по території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Фото: АрміяInform

На стартових сторінках компаній з’явилося зображення потоплених російських кораблів, а також літаків стратегічної авіації. 

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