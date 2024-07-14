Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь

Уночі 14 липня військові РФ атакували три райони Дніпропетровщини: Дніпровський, Криворізький та Нікопольський. Унаслідок обстрілів постраждала жінка.

Окрім ліній електропередач у місті понівечені житлові будинки та паркани.

Унаслідок ворого обстрілу 69-річна жінка отримала ураження струмом. Вона наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Зараз у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через ворожий артобстріл Нікополя постраждали двоє людей. Жінка у важкому стані.

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