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Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь

Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь
Фото: Сергій Лисак

Через ворожий артобстріл Нікополя постраждали двоє людей. Жінка у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У неділю, 14 липня, російська армія здійснила артобстріл Нікополя Дніпропетровської області.

Унаслідок ворого обстрілу 69-річна жінка отримала ураження струмом. Вона наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Зараз у важкому стані. 

Осколкові поранення отримав 70-річний чоловік. 

Окрім ліній електропередач у місті понівечені житлові будинки та паркани.

Уночі 14 липня військові РФ атакували три райони Дніпропетровщини: Дніпровський, Криворізький та Нікопольський. Унаслідок обстрілів постраждала жінка.

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