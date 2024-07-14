Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь

Через ворожий артобстріл Нікополя постраждали двоє людей. Жінка у важкому стані.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У неділю, 14 липня, російська армія здійснила артобстріл Нікополя Дніпропетровської області.
Унаслідок ворого обстрілу 69-річна жінка отримала ураження струмом. Вона наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Зараз у важкому стані.
Осколкові поранення отримав 70-річний чоловік.
Окрім ліній електропередач у місті понівечені житлові будинки та паркани.
Уночі 14 липня військові РФ атакували три райони Дніпропетровщини: Дніпровський, Криворізький та Нікопольський. Унаслідок обстрілів постраждала жінка.