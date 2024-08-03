У британській розвідці відзначають зниження втрат російської армії

Ймовірною причиною цього є зосередження армії РФ на Харківському напрямку.

Середньодобові втрати росіян вбитими й пораненими знизилися з максимального за весь час повномасштабної війни рівня – з понад 1262 особи на добу в травні до 1140 осіб у липні 2024 року. Також у Міноборони Британії припускають, що російські війська, ймовірно, консолідують свої сили на Харківському напрямку.

Про це ідеться в аналізі Міноборони Британії.

Попри це помітне зниження втрат, останні три місяці для російської армії відзначилися найбільшими втратами з лютого 2022 року, згідно зі звітами українського Генерального штабу.

Зменшення середньодобового показника, ймовірно, свідчить про те, що російські війська консолідують позиції на харківському напрямку.

"Хоча цей новий підхід збільшив тиск на лінію фронту, ефективна українська оборона і відсутність російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для ширших оперативних переваг", — вважають аналітики розвідки.

Рівень втрат російських військ, ймовірно, продовжуватиме в середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом серпня 2024 року, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до Роботиного на півдні України.

За минулу добу російська армія втратила ще 1170 військових. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ зменшилася на близько 581 760 солдатів.