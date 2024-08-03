У Вінницькій області пожежу на об'єкті критичної інфраструктури, яка виникла через нічну ворожу дронову атаку, ліквідовували два пожежні потяги на понад 60 рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС.

"В результаті влучання, виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали", зазначили рятувальники.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки.

Для забезпечення безперебійної подачі води задіювалися два пожежних потяги від «Укрзалізниці».

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Вінничині

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Вінничині

У ніч на суботу, 3 серпня, Росія атакувала Україну 29 безпілотниками та чотирма ракетами. Сили ППО збили 24 ракети у межах дев'яти областей.