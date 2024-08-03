Вночі Росія випустила 11 ракет по Донеччині, є жертви

За минулу добу російська армія атакувала Донецьку область, застосувавши 11 ракет. Під ворожим вогнем перебували 16 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За попередню добу росіяни 30 разів обстріляли 16 населених пункти Донеччини. Троє цивільних загинули, вісім поранені. Вночі ворог випустив по області 11 ракет: 7 по Покровську і 4 по Мирнограду", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, через влучання російських боєприпасів у Новогродівці пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і адмінбудівлю. Одна людина загинула і одна поранена.

У Покровську одну адмінбудівлю знищено і дві пошкоджено. У Білицькому Добропільської ТГ пошкоджено адмінбудівлю.

У Мирнограді поранені чотири людини, пошкоджені 12 приватних будинків, дві багатоповерхівки і шість адмінбудівель.

В Новоукраїнці Вугледарської громади внаслідок обстрілів пошкоджено будинок, а в Курахівці Покровського району під вогнем перебувала промзона, обстріляні Курахове і Гірник.

В Українську Селидівської ТГ пошкоджено адмінбудівлю, у Гродівці - нежитлове приміщення, у Новоекономічному обстріляна промзона. Пошкоджено будинок у Зарічному Лиманської ТГ. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку. В Іллінівській ТГ поранено людину і пошкоджено три об'єкти у Романівці, пошкоджено будинок у Зорі. Обстріляні околиці Слов'янської ТГ.

У Торецьку Бахмутського району поранено людину, пошкоджено будинок і об'єкт інфраструктури. У Часовоярській ТГ пошкоджені шість приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.

З лінії фронту евакуйовано 3323 людини, зокрема 137 дітей.