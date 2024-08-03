ГоловнаСуспільствоВійна

Російський безпілотник атакував двох цивільних в Антонівці на Херсонщині

Дві жінки зазнали множинних травм унаслідок атаки безпілотника.

Російський безпілотник атакував двох цивільних в Антонівці на Херсонщині
Фото: Google Maps

У суботу вранці російські військові скинули вибухівку з дрона на двох жінок в Антонівці Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні близько десятої ранку військові рф скинули вибухівку з дрона на жінок, котрі перебували на подвір’ї", — інформує ОВА. 

50-річна потерпіла зазнала вибухової та черепно-мозкової травм й контузії. 74-річна жінка дістала поранення стегна. 

Лікарі надають допомогу постраждалим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies