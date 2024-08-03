Російський безпілотник атакував двох цивільних в Антонівці на Херсонщині

У суботу вранці російські військові скинули вибухівку з дрона на двох жінок в Антонівці Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні близько десятої ранку військові рф скинули вибухівку з дрона на жінок, котрі перебували на подвір’ї", — інформує ОВА.
50-річна потерпіла зазнала вибухової та черепно-мозкової травм й контузії. 74-річна жінка дістала поранення стегна.
Лікарі надають допомогу постраждалим.
- Впродовж минулої доби російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю та житлові квартали Херсонської області.