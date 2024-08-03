Російська армія уночі атакувала Харківщину: зруйновані житлові будинки

Під ударами росармії перебували Харківський, Куп'янський та Ізюмський райони.

У ніч та надранок на 3 серпня російські окупанти вдарили по Харківському та Ізюмському районах, інформація про руйнування уточнюється.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Івашки внаслідок ранкового артобстрілу знищено приватний будинок господарчі споруди. Без постраждалих

О 04:35 ворог атакував Ізюмський район. У с. Крейдянка внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди.

Також під обстрілами 3 серпня опинився Куп'янський район, в с. Подоли внаслідок обстрілу горіла покрівля будинку.

Минулої доби ворог обстріляв с. Вишнівка на Куп'янщині, де внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років. В с. Камʼянка Ізюмського району внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік.

У Куп'янську внаслідок обстрілу горіло складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок та 3 автомобілі, фасади трьох багатоквартирних будинків.

Касетними боєприпасами по території села Велика Бабка накрили окупанти вчора..

Унаслідок повторного удару по Куп'янську зафіксовано влучання ракети біля під’їзду в землю. Пошкоджений 5-поверховий житловий будинок. Постраждала жінка 66 років, чоловік 52 років. Загинула 55-річна жінка.

У Дергачівській громаді горів трактор та пошкоджено автобус. Постраждали 7 цивільних чоловіків. В селі Золочів внаслідок обстрілу частково пошкоджена будівля дитячого садочку.