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На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще вісім дітей з ТОТ Херсонщини

П'ятьох дівчат і трьох хлопчиків віком від 6 до 17 років вдалося повернути в Україну.

На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще вісім дітей з ТОТ Херсонщини
Фото: EPA\UPG

З тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну територію України вдалось повернути ще вісім дітей. Це — п'ять дівчат та три хлопчики, віком від шести до 17 років.

Про це у повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, наразі діти разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. Вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Вдячний благодійній організації "Save Ukraine" за наполегливу роботу з порятунку наших маленьких жителів", — написав Прокудін.

Він додав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з лівобережжя Херсонської області. 

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