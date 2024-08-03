Окупанти завдали повторного удару по Покровську на Донеччині, є жертви

Окупаційні війська двічі за день атакували житлові квартали міста.

Унаслідок повторного удару по місту Покровськ Донецької області загинула щонайменше 1 людина , ще 2 — поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Це вже друга атака на місто за сьогодні. Цього разу росіяни влучили у приватний сектор: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень", — повідомив він.

Вадим Філашкін вкотре закликав місцеве населення евакуюватися із прифронтових населених пунктів.

За минулу добу російська армія атакувала Донецьку область, застосувавши 11 ракет. Під ворожим вогнем перебували 16 населених пунктів.