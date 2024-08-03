Росіяни найбільше пошкодили пам’яток культурної спадщини у Харківській області

За липень загальна чисельність пошкоджених пам’яток у регіонах зросла на 11 одиниць і наразі складає 1096 об’єктів.

За липень загальна чисельність пошкоджених від обстрілів Росії пам’яток культурної спадщини регіонів зросла на 11 одиниць і наразі складає 1096 об’єктів.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформації політики України.

З них національного значення – 121, місцевого – 892, щойно виявлених – 83.

Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Дніпропетровській області. Нові – в Харківські, Херсонській та Сумській областях.

На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області – 314, Херсонській – 150, Донецькій – 125, Одеській – 116, Чернігівській – 69, Київській та м. Київ – 69, Запорізькій – 49, Миколаївській – 45, Дніпропетровській – 39, Львівській – 36, Луганській – 31, Сумській – 27, Хмельницькій – 10, Полтавській – 6, Вінницькій – 4, Житомирській – 4, Кіровоградській – 1, Черкаській – 1.

“На кінець липня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, які постраждали в ході бойових дій та окупації”, ‒ додали у міністерстві.