Також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці.

На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги, повідомив пізно ввечері 3 серпня очільник ОВА Олександр Прокудін.

“Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості”, – написав Прокудін.

Також він повідомив, що під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це - чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих - вибухові травми та численні поранення.

Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала.