ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги

Також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці.

На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги
Фото: Wikimapia

На Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги, повідомив пізно ввечері 3 серпня очільник ОВА Олександр Прокудін. 

“Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості”, – написав Прокудін. 

Також він повідомив, що під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це - чоловіки 28, 39 та 41 років. В потерпілих - вибухові травми та численні поранення. 

Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies