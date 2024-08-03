Окупований Маріуполь заполонили бродячі тварини, ‒ Центр нацспротиву

Окупований Маріуполь заполонили бродячі тварини, які залишилися після загибелі своїх господарів і досі не були прилаштовані.
Про це повідомили у Центрі нацспротиву.
Вони створюють небезпеку для місцевого населення, адже є переносниками небезпечних захворювань.
“До прикладу нещодавно у тимчасово окупованому Криму були зафіксовані випадки захворювання бродячих тварин сказом. І що примітно – дві третини тварин зі сказом, які були виявлені тут з початку цього року, – домашні”, ‒ зазначили у ЦНС.
У Центрі додали, що більшість тварин у Луганському зоопарку страждають від хвороб і виснаження.
“Але їхній стан абсолютно не бентежить місцевих колаборантів. Ті не соромляться ще й збирати кошти із мешканців Луганська за можливість побачити страждання тварин”, ‒ зазначили у Спротиві.
- Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив про зростання сказу випадків серед тварин через війну. Наразі в Україні в наявності вже є 50 тис. доз вакцин від сказу, отриманих від міжнародних партнерів і ВООЗ.
- Крім того, держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) планує закупити вакцини від сказу коштом держбюджету. Цієї поставки вистачить до квітня 2025 року.