ГоловнаСуспільствоВійна

Окупований Маріуполь заполонили бродячі тварини, ‒ Центр нацспротиву

У місті тварини залишилися після загибелі своїх господарів.

Окупований Маріуполь заполонили бродячі тварини, ‒ Центр нацспротиву
Фото: Сергій Козлов/KHARKIV Today

Окупований Маріуполь заполонили бродячі тварини, які залишилися після загибелі своїх господарів і досі не були прилаштовані. 

Про це повідомили у Центрі нацспротиву.

Вони створюють небезпеку для місцевого населення, адже є переносниками небезпечних захворювань.

“До прикладу нещодавно у тимчасово окупованому Криму були зафіксовані випадки захворювання бродячих тварин сказом. І що примітно – дві третини тварин зі сказом, які були виявлені тут з початку цього року, – домашні”, ‒ зазначили у ЦНС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У Центрі додали, що більшість тварин у Луганському зоопарку страждають від хвороб і виснаження.

“Але їхній стан абсолютно не бентежить місцевих колаборантів. Ті не соромляться ще й збирати кошти із мешканців Луганська за можливість побачити страждання тварин”, ‒ зазначили у Спротиві. 

  • Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив про зростання сказу випадків серед тварин через війну. Наразі в Україні в наявності вже є 50 тис. доз вакцин від сказу, отриманих від міжнародних партнерів і ВООЗ.
  • Крім того, держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) планує закупити вакцини від сказу коштом держбюджету. Цієї поставки вистачить до квітня 2025 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies