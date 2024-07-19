Унаслідок удару дрона по Тель-Авіву загинула людина. Хусити взяли відповідальність за удар

Одна людина загинула і щонайменше 10 отримання поранення у центрі Тель-Авіва внаслідок вибуху безпілотника сьогодні, пише Bloomberg та Associated Press.

Єменські бойовики хусити взяли на себе відповідальність за атаку.

Повітряний удар викликав "дощ" уламків і розкидав скло по широкому радіусу.

Угруповання заявило, що атакувало комерційну столицю Ізраїлю за допомогою нового типу безпілотника, який важко виявити радарам. Бойовики погрожують знову завдати ударів по місту та інших регіонах країни.

У разі підтвердження це стане першим смертоносним нападом хуситів на Ізраїль, які останніми місяцями також атакували кораблі у Червоному морі набагато ближче до території Ємену.

За даними екстрених служб Ізраїлю, вибух стався неподалік від набережної Тель-Авіва та відділення посольства США. Ізраїльські військові заявили, що сирени не вмикалися.

“Початкове розслідування вказує на те, що вибух у Тель-Авіві спричинило падіння повітряної цілі. Інцидент ретельно перевіряють”, ‒ заявили ізраїльські військові.