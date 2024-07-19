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Унаслідок удару дрона по Тель-Авіву загинула людина. Хусити взяли відповідальність за удар

Угруповання заявило про удар новим типом безпілотника.

Унаслідок удару дрона по Тель-Авіву загинула людина. Хусити взяли відповідальність за удар
Фото: EPA/UPG

Одна людина загинула і щонайменше 10 отримання поранення у центрі Тель-Авіва внаслідок вибуху безпілотника сьогодні, пише Bloomberg та Associated Press.

Єменські бойовики хусити взяли на себе відповідальність за атаку.

Повітряний удар викликав "дощ" уламків і розкидав скло по широкому радіусу.

Угруповання заявило, що атакувало комерційну столицю Ізраїлю за допомогою нового типу безпілотника, який важко виявити радарам. Бойовики погрожують знову завдати ударів по місту та інших регіонах країни.

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У разі підтвердження це стане першим смертоносним нападом хуситів на Ізраїль, які останніми місяцями також атакували кораблі у Червоному морі набагато ближче до території Ємену.

За даними екстрених служб Ізраїлю, вибух стався неподалік від набережної Тель-Авіва та відділення посольства США. Ізраїльські військові заявили, що сирени не вмикалися.

“Початкове розслідування вказує на те, що вибух у Тель-Авіві спричинило падіння повітряної цілі. Інцидент ретельно перевіряють”, ‒ заявили ізраїльські військові.

  • Хусити почали атакувати Ізраїль безпілотниками і ракетами незабаром після того, як Ізраїль розпочав війну проти ХАМАСу у Смузі Гази торік в жовтні. Наразі жодна атака не завдала Ізраїлю значних збитків, більшість з них були перехоплені або не досягли країни, яка розташована приблизно за 1900 кілометрів від Ємену.
  • Угруповання спричинило хаос у Червоному морі та Аденській затоці, атакуючи комерційні та військові кораблі та змушуючи більшість західних суден уникати цього району. Хусити посилили морські напади протягом останніх шести тижнів.
  • Бойовики кажуть, що діють на знак солідарності з палестинцями та продовжуватимуть напади, доки в анклаві не буде припинено вогонь.
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