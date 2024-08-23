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ДБР розслідує більше 400 фактів зловживань посадовців ТЦК під час мобілізації

Доведені судом суми одержаних хабарів у ТЦК становлять 114 млн гривень.

ДБР розслідує більше 400 фактів зловживань посадовців ТЦК під час мобілізації
Фото: З відкритих джерел

З 24 лютого 2022 року працівники Державного бюро розслідувань розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам. До суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб.

Доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн гривень. Установлено збитків на суму 19 млн гривень, з яких завдяки зусиллям ДБР відшкодовано 6,5 млн гривень.

Також суди арештували майно фігурантів розслідувань на 264 млн гривень.

Серед останніх прикладів розслідування зловживань у ТЦК: 

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