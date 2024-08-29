Попередні графіки відключень у вказаних регіонах тимчасово не діють.

“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Увага! У Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях запроваджені аварійні відключення електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередні графіки відключень у вказаних регіонах тимчасово не діють. Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково.