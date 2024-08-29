“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
“Увага! У Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях запроваджені аварійні відключення електроенергії”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попередні графіки відключень у вказаних регіонах тимчасово не діють. Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково.
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