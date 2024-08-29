​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
Про російські стратегії та українську відповідь
Про російські стратегії та українську відповідь
ГоловнаСуспільствоПодії

“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях

Попередні графіки відключень у вказаних регіонах тимчасово не діють.

“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях
Вимкнення електроенергії в Києві, 1 червня 2024
Фото: EPA/UPG

“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.  

“Увага! У Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях запроваджені аварійні відключення електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередні графіки відключень у вказаних регіонах тимчасово не діють. Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково.

  • Нещодавно МАГАТЕ заявило, що 4 енергоблоки на українських АЕС відключилися від мережі під час російської атаки у понеділок, 26 серпня. Мова про енергоблоки 1, 3 та 4 Рівненської АЕС, а також енергоблок 3 Південноукраїнської АЕС.
  • Голова “Укренерго” заявив, що взимку будуть складнощі, але не блекаут. Кудрицький не вважає, що на країну очікує якийсь апокаліптичний сценарій.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies