На Сумщині продовжується евакуація жителів прикордоння.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники разом із поліцейськими та представниками волонтерських організацій проводять евакуацію людей, що живуть у прикордонних населених пунктах Шосткинського району.

Надзвичайники допомагали людям похилого віку та маломобільним громадянам сісти до спеціалізованих броньованих авто ДСНС. Людей вдалося евакуювати до більш безпечного місця.