На Сумщині продовжується евакуація жителів прикордоння.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники разом із поліцейськими та представниками волонтерських організацій проводять евакуацію людей, що живуть у прикордонних населених пунктах Шосткинського району.
Надзвичайники допомагали людям похилого віку та маломобільним громадянам сісти до спеціалізованих броньованих авто ДСНС. Людей вдалося евакуювати до більш безпечного місця.
- Як повідомлялося, з прифронтових населених пунктів Сумської області необхідно евакуювати 45 тисяч осіб.
- Упродовж минулих двох тижнів із громад Сумської області, які найбільше потерпають від російських обстрілів, евакуювали понад п'ять тисяч осіб.