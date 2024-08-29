Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Про російські стратегії та українську відповідь
Про російські стратегії та українську відповідь
На фронті загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова
На фронті загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Сумщині продовжується евакуація жителів прикордоння

Надзвичайники допомагають людям похилого віку та маломобільним громадянам.

На Сумщині продовжується евакуація жителів прикордоння
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

На Сумщині продовжується евакуація жителів прикордоння.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

Рятувальники разом із поліцейськими та представниками волонтерських організацій проводять евакуацію людей, що живуть у прикордонних населених пунктах Шосткинського району. 

Надзвичайники допомагали людям похилого віку та маломобільним громадянам сісти до спеціалізованих броньованих авто ДСНС. Людей вдалося евакуювати до більш безпечного місця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies