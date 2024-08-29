Голова “Укренерго” заявив, що взимку будуть складнощі, але не блекаут

Голова “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що взимку будуть складнощі, але не блекаут.

Про це він розповів в інтерв’ю для “Бі-Бі-Сі”.

Раніше у Financial Times вийшла стаття єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон, яка попередила про можливу гуманітарну катастрофу в Україні через дефіцит електрики: “У зимові місяці це (відключення світла) призведе до відсутності доступу до базових послуг: не працюватимуть водяні насоси та каналізаційні мережі, не буде опалення. За низьких зимових температур деякі місця в Україні можуть стати непридатними для життя”.

Володимир Кудрицький вважає, що це занадто песимістичний сценарій.

“Якщо ми згадаємо 22-23 роки, дуже складна зима, коли у нас було мало західних систем ППО, у нас було дуже мало трансформаторів, у нас був запас, але його було малувато, і у нас ще не було захисту такого інженерного, як зараз. Ми ту зиму пройшли з епізодичними знеструмленнями міст. Але ми не можемо сказати, що у нас, знаєте, замерзла вся країна чи не працювала каналізація”, – сказав Кудрицький.

Водночас Кудрицький зазначив, що легкої прогулянки наступної зими точно не буде.

“Я думаю, що наступної зими нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту”, – сказав він.

За його словами, в “Укренерго” навчилися протидіяти тактиці ворога, коли бачать, як росіяни намагаються покласти енергосистему, куди вони атакують.

“І ми знаємо, як її відбалансовувати для того, щоб вона продовжувала працювати. Будемо відновлювати те, що буде пошкоджено. І я вам скажу, що нещодавно ми встановили виробничий рекорд. Ми демонтували, перевезли, встановили, залили масло, підключили, опробували величезний магістральний трансформатор за 20 днів. І це ми зробили своїми силами, силами бригад “Укренерго”. Такий трансформатор заживлює 200-300 тисяч сімей”, – розповів голова компанії.

За його словами, раніше на таку задачу йшло 50-60 днів. Європейським колегам 3-4 місяці.

“Тому у нас величезний досвід, його немає ні в кого більше. Тому катастрофи, я впевнений, ми не допустимо. Ми набагато краще готові до зими 2024-2025 років з точки зору транспортної мережі “Укренерго”, ніж в 2022-2023 роках. Але про генерацію, безумовно, треба подбати. Нам треба більше ППО від наших західних партнерів, щоб захистити наші електростанції. Оце важливо”, – підсумував Кудрицький.