На війні в Україні загинув ще один боєць із Грузії - Віктор Кіпрітіді воював на боці ЗСУ, повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

Кіпрітіді - біженець із Абхазії, уродженець Сухумі. Раніше він служив у "Грузинському легіоні".

Тіло бійця привезуть до Грузії 30 серпня. News Georgia зазначає, що за інформацією сім'ї, він був тяжко поранений під час бомбардування при виконанні бойового завдання і помер у лікарні 23 серпня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уже понад 60 грузинських бійців, які воювали на боці ЗСУ, загинули.