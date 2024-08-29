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На війні в Україні загинув ще один боєць із Грузії

Загалом відомо про понад 60 полеглих воїнів із Грузії.

На війні в Україні загинув ще один боєць із Грузії
Віктор Кіпрітіді
Фото: ekhokavkaza.com

На війні в Україні загинув ще один боєць із Грузії - Віктор Кіпрітіді воював на боці ЗСУ, повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

Кіпрітіді - біженець із Абхазії, уродженець Сухумі. Раніше він служив у "Грузинському легіоні". 

Тіло бійця привезуть до Грузії 30 серпня. News Georgia зазначає, що за інформацією сім'ї, він був тяжко поранений під час бомбардування при виконанні бойового завдання і помер у лікарні 23 серпня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уже понад 60 грузинських бійців, які воювали на боці ЗСУ, загинули.

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