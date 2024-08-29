Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 98

Росіяни не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території північних областей.

Станом на 16.00 29 серпня на фронті загальна кількість бойових зіткнень зросла до 98.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках, особливо активно - на Покровському.

Росіяни не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території північних областей України. Від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів Братениця, Дружба, Бобилівка, Дмитрівка, Прогрес, Студенок, Пономаренки та Хрінівка. Під ворожими авіабомбами опинились Водолаги, Білопілля, Микитівка та Бондарівщина. На даний час відомо про п’ять авіаударів із застосуванням 16 КАБів. Також загарбницька авіація не припиняє бомбардування своєї території, завдавши за сьогодні 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому на Курську область 16 авіабомб.

На Харківському напрямку відбулися два бойові зіткнення. Наші війська стали на заваді атаці росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога триває у тій же локації.

На Куп’янському захисники відбили дев’ять атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Колісниківка та Лозова. Ще п’ять атак тривають біля М’ясожарівки, Колісниківки, Степової Новоселівки та Лозової.На Лиманському триває атака ворога поблизу Макіївки. З початку доби на цьому напрямку підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій агресора поблизу Твердохлібового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському окупанти зазнали невдач при трьох спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На даний час два боєзіткнення ще триває.

В районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру на Краматорському напрямку противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників, відбито чотири атаки.

На Торецькому ворог за підтримки штурмової авіації дев’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька та Сухої Балки.

На Покровському у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському тривають шість боєзіткнень в районі Красногорівки. Одинадцять ворожих штурмів відбили поблизу Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському відбили дві штурмові дії противника в бік Костянтинівки. Водночас противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в напрямку Вугледара та Водяного, де на даний час триває шість ворожих атак.

На Оріхівському три безуспішні атаки ворога відбили поблизу Малої Токмачки та Роботиного.