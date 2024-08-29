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Бербок: Німеччина з партнерами передадуть Україні до кінця року ще чотири Iris-T і кілька Gepard

Таким чином партнери хочуть посилити українську ППО перед зимою.

Бербок: Німеччина з партнерами передадуть Україні до кінця року ще чотири Iris-T і кілька Gepard
Ілюстративне фото: ЗРК IRIS-T
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина з партнерами по ЄС зроблять свій внесок у посилення української ППО перед зимовим періодом.

Про це вона сказала перед початком неформальної зустрічі очільників МЗС Євросоюзу 29 серпня в Брюсселі, передає Укрінформ.

“Путін веде “холодну війну”, щоб люди були у відчаї та замерзли. Саме цьому ми повинні запобігти... Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири системи Iris-T, додаткові САУ Gepard, адже захист неба залишається найважливішим для захисту людських життів”, – зазначила Бербок.

За її словами, партнери готують для України на цю зиму “захисну парасольку”, щоб зменшити масштаби руйнувань енергоструктури та інших об’єктів, які можуть бути більшими, ніж в попередні роки. Вона звернула увагу, що удари посилилися саме напередодні холодів.

 

Бербок констатувала, що попри всі зусилля досягти миру, Путін продовжує вести війну. Дипломатка додала, що ніхто не хоче миру таки сильно, як Україна, і ніхто не працює наполегливіше над його досягненням, ніж європейці з партнерами по всьому світу, передусім у колі G7.

Глава німецького МЗС нагадала, що Путін веде гібридну війну також проти Заходу. Вона закликала не бути наївними та чітко дивитися, хто в’їжджає в ЄС з Росії.

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