В Сумській області проведуть евакуацію з п'яти населених пунктів

Від початку року росіяни здійснили майже 11 тисяч ударів по території Сумщини.

На Сумщині триває евакуація населення з територій, де безпекова ситуація найгірша

На Сумщині проведуть евакуацію зі ще п'яти населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За словами Артюха, з початку року росіяни здійснили майже 11 тисяч ударів по території Сумщини. Ворог цілеспрямовано обстрілює цивільну інфраструктуру області, в тому числі – освітні заклади Сумщини, а жертвами стають мирні громадяни, серед яких діти.

"Вчора ввечері ворог здійснив авіаційний удар по корпусу одного із університетів Сум. У цьому приміщенні проводились заняття для студентів і ніякого відношення до військових ця будівля не мала. Днем раніше росіяни поцілили по дитячому реабілітаційному центру та дитячому будинку, ці заклади знаходяться у житловій забудові, 18 жителів навколишніх будинків отримали травми, серед них – 6 діточок. Також ворог обстріляв Глухівську громаду", – розповів Володимир Артюх.

Російська армія скинула авіабомбу на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Шосткинського району Сумської області. Внаслідок атаки поранень зазнали четверо мирних жителів.