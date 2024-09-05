Форвард збірної України Артем Довбик номінований на "Золотий м'яч"

Вперше після Андрія Шевченка наш співвітчизник претендує на головну футбольну індивідуальну нагороду.

Після 18-річної павзи українець знову претендує на звання найкращого футболіста планети. Артем Довбик став першим після Андрія Шевченка гравцем синьо-жовтої збірної, який потрапив до шорт-листу номінантів на "Золотий м'яч".

Журнал France Football, який вручає найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду, включив Довбика до списку тридцяти найяскравіших футболістів минулого сезону. Виступаючи за "Жирону", форвард став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги. Зараз нападник грає за римську "Рому".

Серед суперників Довбика за "Золотий м'яч" - такі суперзірки як Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голланд, Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн та Родрі.

Є привід потішитися і за Андрія Луніна: голкіпер мадридського "Реалу" потрапив до десятки найкращих воротарів, які претендують на приз імені Льва Яшина.