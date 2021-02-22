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"Ліверпуль" програв "Евертону" в мерсисайдському дербі і встановив ряд антирекордів

Дружина Юргена Клоппа ніяк не вийде з штопора.

"Ліверпуль" програв "Евертону" в мерсисайдському дербі і встановив ряд антирекордів
Фото: EPA/UPG

У минулому турі Англійської Прем'єр-ліги на "Енфілді" пройшло мерсисайдське дербі між "Ліверпулем" і "Евертоном", в якому гості здобули перемогу - 2:0.

Таким чином, "Ліверпуль" програв 4-й домашній матч поспіль, вперше з 1923-го року. "Червоні" по черзі поступалися на "Енфілді" "Бернлі" і "Брайтону" з однаковим рахунком - 0:1, "Манчестеру Сіті" - 1:4 і ось, нарешті, "Евертону".

Крім того, "Ліверпуль" встановив антирекорд АПЛ, ставши першим чинним чемпіоном, хто програв чотири домашні матчі АПЛ поспіль.

Відзначимо, що останній раз чемпіон Англії програвав чотири домашніх зустрічі поспіль в сезоні 1928/29. І цим клубом був "Евертон".

У свою чергу, "іриски" виграли у "Ліверпуля" на "Енфілді" вперше в XXI столітті - остання перемога "Евертона" на полі "Ліверпуля" сталася в вересні 1999-го року.

Нагадаємо, "Ліверпуль" зустрів Новий рік у ранзі чемпіона і лідера поточного сезону. Тепер зі статусу залишилося лише перше, та й цього скоро чисто математично підопічні Юргена Клоппа можуть позбутися - за втраченими очками "червоні" розташовуються на 7-му місці, поступаючись за 13 турів до фінішу "Манчестеру Сіті" вже 19 очок.

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