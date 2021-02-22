У минулому турі Англійської Прем'єр-ліги на "Енфілді" пройшло мерсисайдське дербі між "Ліверпулем" і "Евертоном", в якому гості здобули перемогу - 2:0.

Таким чином, "Ліверпуль" програв 4-й домашній матч поспіль, вперше з 1923-го року. "Червоні" по черзі поступалися на "Енфілді" "Бернлі" і "Брайтону" з однаковим рахунком - 0:1, "Манчестеру Сіті" - 1:4 і ось, нарешті, "Евертону".

Крім того, "Ліверпуль" встановив антирекорд АПЛ, ставши першим чинним чемпіоном, хто програв чотири домашні матчі АПЛ поспіль.

Відзначимо, що останній раз чемпіон Англії програвав чотири домашніх зустрічі поспіль в сезоні 1928/29. І цим клубом був "Евертон".

4 - Liverpool have lost four consecutive home league games for the first time since December 1923, while they are also the first reigning top-flight champion to lose four consecutive home league games since Everton in the 1928-29 season. Nightmare. pic.twitter.com/sJGOMfeP2R — OptaJoe (@OptaJoe) February 20, 2021

У свою чергу, "іриски" виграли у "Ліверпуля" на "Енфілді" вперше в XXI столітті - остання перемога "Евертона" на полі "Ліверпуля" сталася в вересні 1999-го року.

1999 - Everton have won their first Premier League away game against Liverpool since September 1999, ending a run of 20 such matches without victory. Relief. pic.twitter.com/6TFemVHOpO — OptaJoe (@OptaJoe) February 20, 2021

Нагадаємо, "Ліверпуль" зустрів Новий рік у ранзі чемпіона і лідера поточного сезону. Тепер зі статусу залишилося лише перше, та й цього скоро чисто математично підопічні Юргена Клоппа можуть позбутися - за втраченими очками "червоні" розташовуються на 7-му місці, поступаючись за 13 турів до фінішу "Манчестеру Сіті" вже 19 очок.