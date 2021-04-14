Алекс Фергюсон назвав лише чотирьох гравців МЮ, які за час його роботи в клубі були зірками світового рівня

Куди ж без Роналду.

Фото: EPA/UPG Алекс Фергюсон

Легендарний ексголовний тренер "Манчестера Юнайтед" Алекс Фергюсон назвав лише чотирьох гравців світового рівня, з якими йому довелося працювати на "Олд Траффорд".

"Якщо ви читаєте газети чи слухаєте телекоментаторів, то у вас може скластися думка, що в нас було повно футболістів світового рівня.

Я не хочу принижувати нічиїх заслуг чи критикувати когось із прекрасних футболістів, з якими мені довелося працювати за 26 років у "Юнайтед". Однак у нас було тільки чотири гравці світового рівня: Кантона, Гіггз, Роналду і Скоулз", - наводить слова Фергюсона Daily Star.

"І Кріштіану серед них був як прикраса на верхівці новорічної ялинки.

Фото: EPA/UPG Алекс Фергюсон і Кріштіану Роналду

Молоді Раян і Скоулз були просто фантастичними гравцями. Але найбільше їх відрізняє футбольне довголіття. Таких гравців у Прем'єр-лізі більше не було. Ну а Роналду - це геніальний гравець", - зазначив сер Алекс.