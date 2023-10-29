Минулої доби російські війська завдали ударів по громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Унаслідок масованих ударів дістали поранення п'ятеро цивільних. У Козацькому поранено 67-річну жінку, в Іванівці – 60-річну жінку та 41-річного чоловіка. У Корабельному районі поранено 82-річну жінку, тяжкі травми отримав 53-річний чоловік.

У Бериславі внаслідок авіаудару пошкоджено службовий автомобіль поліції. Правоохоронці не постраждали.

Пошкоджено школу, понад 20 будинків, магазини, автомобілі, офісні приміщення та адміністративні будівлі.

На місцях влучань працювали необхідні профільні служби.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські терористи скинули на Херсонщину 28 керованих авіабомб.