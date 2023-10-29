Минулої доби російські війська завдали ударів по громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Унаслідок масованих ударів дістали поранення п'ятеро цивільних. У Козацькому поранено 67-річну жінку, в Іванівці – 60-річну жінку та 41-річного чоловіка. У Корабельному районі поранено 82-річну жінку, тяжкі травми отримав 53-річний чоловік.
У Бериславі внаслідок авіаудару пошкоджено службовий автомобіль поліції. Правоохоронці не постраждали.
Пошкоджено школу, понад 20 будинків, магазини, автомобілі, офісні приміщення та адміністративні будівлі.
На місцях влучань працювали необхідні профільні служби.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські терористи скинули на Херсонщину 28 керованих авіабомб.