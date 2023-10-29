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МВС показало наслідки російських ударів по Херсонщині

МВС показало наслідки російських ударів по Херсонщині
Херсонщина, обстріли
Фото: МВС

Минулої доби російські війська завдали ударів по громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Унаслідок масованих ударів дістали поранення п'ятеро цивільних. У Козацькому поранено 67-річну жінку, в Іванівці – 60-річну жінку та 41-річного чоловіка. У Корабельному районі поранено 82-річну жінку, тяжкі травми отримав 53-річний чоловік.

У Бериславі внаслідок авіаудару пошкоджено службовий автомобіль поліції. Правоохоронці не постраждали.

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Пошкоджено школу, понад 20 будинків, магазини, автомобілі, офісні приміщення та адміністративні будівлі.

На місцях влучань працювали необхідні профільні служби.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські терористи скинули на Херсонщину 28 керованих авіабомб.

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