ППО знищила сьогодні чотири дрони-розвідники окупантів

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальні безпілотники.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби та чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили ще 990 окупантів, 8 танків і 12 артилерійських систем ворога.