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В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)

Раніше росіяни вдарили протирадіолокаційною ракетою по інфраструктурному об'єкту.

В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
Фото: alerts.in.ua

Сьогодні вдень в Одесі пролунали вибухи. Росіяни вдарили протирадіолокаційною ракетою по інфраструктурному об'єкту. Поранені троє його співробітників. 

Про вибухи в Одесі о 15:30 поінформували у Telegram Сили оборони України та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Одеса – вибухи. Будьте в укриттях", – повідомили у Збройних силах.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо", – наголосив Кіпер.

О 17:24 Кіпер уточнив, що ціллю ворога було цивільне судноплавство.

"На жаль, в Одеському районі є влучання в об’єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники. Пошкоджено адмінбудівлю. Крім того, через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило шибки та вікна, – повідомив він

Сили оборони півдня зазначили у Telegram, що ворог спрямував по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря. 

З 15:27 по 15:51 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. 

Оновлення 22:49. Ввечері в Одесі знову триває повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про удари ракетами і безпілотниками по місту. Телеграм-канали пишуть про низку вибухів.

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Нагадаємо, вранці 30 жовтня російська армія атакувала Одеську область. Ціллю ворога став судноремонтний завод. Внаслідок атаки була пошкоджена адміністративна будівля підприємства. Поранення дістали четверо людей.

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