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На Сумщині сьогодні зафіксували 85 вибухів

Росіяни обстріляли сім громад прикордоння області.

На Сумщині сьогодні зафіксували 85 вибухів
Ілюстративне фото
Фото: ОК Північ

Сьогодні протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська громади.

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  • Миропільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів),
  • Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (8 вибухів) та артилерійський обстріл (5 вибухів),
  • Шалигинська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів) та мінометний обстріл (3 вибухи),
  • Юнаківська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів), обстріл з АГС-17 (2 вибухи), артилерії (8 вибухів) та РСЗВ (4 вибухи),
  • Краснопільська громада: був обстріл з СПГ-9 (5 вибухів),
  • Середино-Будська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (9 вибухів),
  • Есманська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, за минулий місяць російські військові близько 1 800 разів обстріляли прикордоння України. Від регулярних атак ворога потерпають території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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