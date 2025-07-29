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Херсон частково знеструмлений внаслідок обстрілу. В області є потерпілі від учорашніх атак

Одна людина вбита і троє дістали поранень під час атак росіян учора. 

Херсон частково знеструмлений внаслідок обстрілу. В області є потерпілі від учорашніх атак
Фото: ДТЕК

У Херсоні сьогодні вранці внаслідок обстрілу знеструмлено мікрорайон Корабел, повідомив глава МВА Ярослав Шанько. А під час вчорашніх ворожих ударів в Херсонській області загинула одна людина, ще троє поранені. 

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Вчора під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Олександрівка, Правдине, Комишани, Вірівка, Бургунка, Тягинка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Широка Балка, Станіслав, Урожайне, Шляхове, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Садове, Білозерка, Янтарне, Золота Балка, Дніпровське, Качкарівка, Козацьке, Милове, Новорайськ, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Українка та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчу споруду, складське приміщення, приватні гараж та автомобілі”, – сказав він. 
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