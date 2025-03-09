Кабмін дозволив передачу конструкторської документації на українську зброю недержавним компаніям

Кабінет міністрів дозволив передачу конструкторської документації на українську зброю недержавним підприємствам для масштабування виробництва вітчизняного озброєння.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"Відкрито доступ до військових технологій, що належать державі. У пʼятницю уряд підтримав постанову, що унормовує правила передачі конструкторської документації на українську зброю до різних субʼєктів господарювання для масштабування її виробництва", — каже Сметанін.

Міністр додає, якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити зброю в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міністерства оборони конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику(кам), який має спроможності освоїти її виробництво, включно з приватними виробниками.

Також Сметанін підкреслює, що постанова унормовує питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

"Це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ. Внаслідок цього виробники зможуть отримати більше контрактів та виготовити більше товарів оборонного призначення", — каже міністр.