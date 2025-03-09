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Кабмін дозволив передачу конструкторської документації на українську зброю недержавним компаніям

Постанова унормовує питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

Кабмін дозволив передачу конструкторської документації на українську зброю недержавним компаніям
Засідання уряду 28.01.2025
Фото: Пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів дозволив передачу конструкторської документації на українську зброю недержавним підприємствам для масштабування виробництва вітчизняного озброєння.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"Відкрито доступ до військових технологій, що належать державі. У пʼятницю уряд підтримав постанову, що унормовує правила передачі конструкторської документації на українську зброю до різних субʼєктів господарювання для масштабування її виробництва", — каже Сметанін.

Міністр додає, якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити зброю в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міністерства оборони конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику(кам), який має спроможності освоїти її виробництво, включно з приватними виробниками. 

Також Сметанін підкреслює, що постанова унормовує питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

"Це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ. Внаслідок цього виробники зможуть отримати більше контрактів та виготовити більше товарів оборонного призначення", — каже міністр.

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