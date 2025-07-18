Синоптики прогнозують нестійку погоду на вихідні

19-21 липня нестійку погоду в Україні зумовлюватиме циклон, який повільно переміщуватиметься на Білорусь, та пов’язані з ним атмосферні фронти.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Дощі різної інтенсивності прогнозують 19 липня у більшості областей, 20 липня - в західних, північних, місцями центральних областях, а 21 липня - лише у північній частині.

«Якщо вночі мінімальну температуру очікуємо більш однорідною по території і датах (в межах 13-19°, тепліше, як зазвичай, на півдні та південному сході - близько 20°), то максимальну вдень прогнозуємо в дуже широкому діапазоні: переважатиме 22-28°, на півдні та південному сході утримається спека 27-33°, яка в неділю пошириться і на більшість центральних областей», - зазначили в Гідрометцентрі.

Найсвіжіше буде у суботу, 19 липня, в західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях – 19-24°.