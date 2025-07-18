​Головнокомандувач ЗСУ повідомив, які підрозділи найбільше відзначились цього тижня

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів, роботу яких підрозділів він має підстави відзначити цього тижня.
Йдеться про такі напрямки:
- Північнослобожанський - 225-й окремий штурмовий полк та 95-та десантно-штурмова бригада;
- Куп’янський – 3-тя штурмова бригада;
- Добропільський – 82-га десантно-штурмова бригада, 1-й і 210-й окремі штурмові полки, 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії;
- Покровський – військовослужбовці Сил спеціальних операцій та 59-та штурмова бригада Сил безпілотних систем;
- Новопавлівський – 5-та штурмова бригада та підрозділи 225-го окремого штурмового полку.
Олександр Сирський також розповів, що ворог продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але не може здобути Покровськ. “Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону”, - запевнив головнокомандувач ЗСУ.