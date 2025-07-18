​Головнокомандувач ЗСУ повідомив, які підрозділи найбільше відзначились цього тижня

Йдеться про підрозділи, які діють на п'яти напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів, роботу яких підрозділів він має підстави відзначити цього тижня.

Йдеться про такі напрямки:

Північнослобожанський - 225-й окремий штурмовий полк та 95-та десантно-штурмова бригада;

- 225-й окремий штурмовий полк та 95-та десантно-штурмова бригада; Куп’янський – 3-тя штурмова бригада;

– 3-тя штурмова бригада; Добропільський – 82-га десантно-штурмова бригада, 1-й і 210-й окремі штурмові полки, 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії;

– 82-га десантно-штурмова бригада, 1-й і 210-й окремі штурмові полки, 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії; Покровський – військовослужбовці Сил спеціальних операцій та 59-та штурмова бригада Сил безпілотних систем;

– військовослужбовці Сил спеціальних операцій та 59-та штурмова бригада Сил безпілотних систем; Новопавлівський – 5-та штурмова бригада та підрозділи 225-го окремого штурмового полку.

Олександр Сирський також розповів, що ворог продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але не може здобути Покровськ. “Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону”, - запевнив головнокомандувач ЗСУ.