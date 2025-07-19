Окупанти 510 разів атакували населені пункти Запорізької області, є жертви

Надійшло 32 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

141 артилерійський удар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Степногірську, Новоандріївці та Чарівному.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби російські окупанти завдали 510 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. У Василівському районі через ворожу атаку загинув 64-річний чоловік.

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