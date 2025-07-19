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Окупанти 510 разів атакували населені пункти Запорізької області, є жертви

У Василівському районі загинув 64-річний чоловік.

Окупанти 510 разів атакували населені пункти Запорізької області, є жертви
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби російські окупанти завдали 510 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. У Василівському районі через ворожу атаку загинув 64-річний чоловік.

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Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Степногірську, Новоандріївці та Чарівному. 

358 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Андріївку, Червонодніпровку, Біленьке, Кам'янське, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйполе, Ольгівське, Широке та Оріхів. 

7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Ольгівське, Новоданилівку та Малу Токмачку. 

141 артилерійський удар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
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