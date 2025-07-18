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Головне за п’ятницю, 18 липня: атака на Дніпропетровщину, майже 140 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 138 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1241-й день повномасштабної війни.

Головне за п’ятницю, 18 липня: атака на Дніпропетровщину, майже 140 боєзіткнень
Фото: ДСНС Харківської області

У Києві під час повітряної тривоги на дах житлового будинку впала частина БпЛА.

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Попередньо минулося без пожежі та постраждалих.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко закликав не ігнорувати тривогу і залишатись в укриттях.

За повідомленнями моніторингових каналів, ніч знову може бути неспокійною.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 липня відбулося 138 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби відбулась на Покровському напрямку – 37.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 26 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 липня – в новині.

Росіяни знову атакували Дніпропетровщину: є жертви, пошкоджені навчальний заклад та адмінбудівлі.

За уточненою інформацією, у Кам'янському постраждали 12 цивільних.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу підлітків із тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил - їх переслідували, обшукували, допитували, катували", – каже Єрмак.

Більше інформації – в новині.

Британія запроваджує санкції проти підрозділів російського ГРУ за бомбардування Маріупольського театру і кібероперації в Європі.

Санкції впроваджено проти 3 підрозділів ГРУ та 18 офіцерів військової розвідки, відповідальних за дестабілізацію ситуації за наказом Путіна.

Більше інформації – в новині.

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