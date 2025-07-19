Уночі Сили ППО відбивали чергову російську атаку. РФ запустила по Україні більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів.

Про це розповідає президент України Володимир Зеленський.

"Зараз продовжується знищення цілей: у повітрі ще є безпілотники. Тривають рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області", – ідеться у повідомленні.

В Сумах росіяни пошкодили критичну інфраструктуру – без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці.

В Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено, і серед них дитина. Одна людина загинула.

Били ракетами і дронами окупанти по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру.

"Всюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки", – каже Президент.

"Дякую всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати наші домовленості. Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, – усе це рятує життя і потрібне Україні вже зараз", – додає глава держави.