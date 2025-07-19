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Зеленський: РФ запустила по Україні понад 300 ударних дронів та 30 ракет різних типів

Кількість постраждалих унаслідок обстрілів Одеси зросла до шести.

Зеленський: РФ запустила по Україні понад 300 ударних дронів та 30 ракет різних типів
Фото: ДСНС Одещини

Уночі Сили ППО  відбивали чергову російську атаку. РФ запустила по Україні більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів. 

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Про це розповідає президент України Володимир Зеленський.

"Зараз продовжується знищення цілей: у повітрі ще є безпілотники. Тривають рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області", – ідеться у повідомленні. 

В Сумах росіяни пошкодили критичну інфраструктуру – без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці. 

В Одесі пошкоджений житловий будинок. Шість людей поранено, і серед них дитина. Одна людина загинула. 

Били ракетами і дронами окупанти по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру. 

"Всюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки", – каже Президент. 

"Дякую всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати наші домовленості. Спільне виробництво зброї, інвестиції у виробництво дронів в Україні, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут, в Україні, – усе це рятує життя і потрібне Україні вже зараз", – додає глава держави.
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