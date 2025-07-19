Через російську агресію на Херсонщині постраждали 12 цивільних, є загиблі

Ворог атакував критичну та соціальну інфраструктуру області.

Упродовж доби росіяни атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Загинула 1 людина, 12 цивільних поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Кізомис, Янтарне, Зимівник, Білозерка, Софіївка, Берегове, Велетенське, Широка Балка, Микільське, Понятівка, Берислав, Осокорівка, Високе, Гаврилівка, Вірівка, Милове, Новорайськ, Бургунка, Веселе, Зорівка, Іванівка, Качкарівка, Миколаївка, Новоберислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Токарівка, Українка, Чорнобаївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили Пункт Незламності, будівлю місцевої пожежної охорони, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 – дістали поранення.