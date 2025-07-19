Сили ППО уночі знищили 185 "шахедів", 16 крилатих та 7 балістичних ракет

7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей.

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

У ніч на 19 липня РФ атакувала Україну 379-ма засобами повітряного нападу, застосувавши ударні безпілотники, крилаті ракети та балістику. Сили ППО знищили 208 ворожих цілей.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, російські окупанти запустили по Україні 379 повітряних цілей:

344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф (близько 200 – "шахеди");

12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);

8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, рф);

15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

185 ударних БпЛА типу Shahed;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

7 крилатих ракет Іскандер-К;

9 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.