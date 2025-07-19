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Сили ППО уночі знищили 185 "шахедів", 16 крилатих та 7 балістичних ракет

7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей.

Сили ППО уночі знищили 185 "шахедів", 16 крилатих та 7 балістичних ракет
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 19 липня РФ атакувала Україну 379-ма засобами повітряного нападу, застосувавши ударні безпілотники, крилаті ракети та балістику. Сили ППО знищили 208 ворожих цілей.

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Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, російські окупанти запустили по Україні 379 повітряних цілей:

  • 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, рф (близько 200 – "шахеди");
  • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської обл., рф, ТОТ Криму);
  • 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, рф);
  • 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

  • 185 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 9 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Унаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.

  • Під ворожими обстрілами цієї ночі опинилися Суми, Шостка, Одеса та Павлоград. Відомо про загиблих та поранених. 
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