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Укрексімбанк отримав прибуток вперше з кінця 2019 року

У січні прибуток державного банку склав 102 млн гривень.

Укрексімбанк отримав прибуток вперше з кінця 2019 року
Фото: Depositphotos/Alex-ko

За підсумками січня 2021 року прибуток державного Укрексімбанку, за даними фінансової звітності банку, склав 102 млн гривень.

Таким чином, банк звітує про прибуткову діяльність вперше з грудня 2019 року, зазначає пресслужба установи.

"У січні також істотно покращились усі ключові показники ефективності роботи банку - прибутковість капіталу склала більше 8%, відношення витрат до доходів - менше 60%, зросли абсолютні значення показників доходів та операційного прибутку", - зазначив голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

Як повідомляли, збиток Укрексімбанку за 2020 рік склав 5,6 млрд грн, причому за грудень банк збільшив збиток майже на 2 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Кабмін докапіталізував Укрексімбанк на 6,8 млрд грн для покриття очікуваного збитку.

У листопаді Укрексімбанк викупив свої єврооблігації з погашенням у 2022 році та у 2025 році на загальну суму $300 млн.

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