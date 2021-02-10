Сума світового боргу досягла 277 трлн доларів, – Тетяна Богдан

Під час пандемії коронавірусу з новою силою почали проявлятися процеси фінансиалізації, які вперше стали набирати обертів у 80-х роках минулого століття та набули апогею перед глобальною фінансовою кризою.

Про це під час круглого столу "Фінансиалізація світової економіки та нарощування глобального боргу: виклики та можливості для України" повідомила директорка з наукової роботи Growford Institute, доктор економічних наук Тетяна Богдан. Захід організовано Growford Institute та Інститутом Горшеніна за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

Богдан презентувала масштабне наукове дослідження "Фінансиалізація світової економіки та нарощування глобального обороту: виклики і можливості для України". У роботі досліджено глобальні фінансово-економічні тренди протягом останніх років і пандемії коронавірусу.

"Фінансиалізація - це зростання ролі фінансових ринків, мотивів, інститутів та еліт у функціонуванні економічного механізму. Основними негативними наслідками на фінансових ринках є посилення волатильності та надування "бульбашок", можливість швидкого поширення фінансових шоків та криз у майбутньому, а також непродуктивне використання частини заощаджень та зниження інвестицій у реальному секторі", - пояснила доктор економічних наук.

На прикладі США вона пояснила, що з 1996 по 2017 рік суттєво збільшилися банківські кредити у приватному секторі, капіталізація фондового ринку, кількакратно збільшилися облігації зовнішніх позик підприємств. Крім того, частка фінансового сектору у ВВП США збільшилася з 4% до 8% ВВП. З початку коронакризи відбувався бум на фондовому ринку та зростали обсяги емітованої грошової маси.

Сума глобального боргу з 2011 по 2020 зросла з 200 трлн доларів до 277 трлн доларів. Основними секторами, які акумулювали борги, були нефінансові підприємтсва (заборгованість на кінець року 105% ВВП) та сектор загального державного управління.

Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк під час коронакризи застосовували такі монетарні стимули:

програми цільового довгострокового рефінансування банківських кредитів корпоративному сектору

надзвичайні програми довгострокого рефінансування банків

спецпрограми та від'ємні відсоткові ставки за програмами рефінансування кредитів малому бізнесу

розширення програми викупу активів на ринку

пряме кредитування центральними банками надійних корпорацій

пряме кредитування центробанками муніципалітетів та регіональних органів

"В умовах дії таких стимулів швидко збільшувалися обсяги грошової маси. У результаті прогнозується підвищення темпів інфляції в наступні роки, надуваються «бульбашки» на фондовому ринку та посилюється крихкість фінансової системи", - підсумувала Богдан.

На її думку, усе це підвищує ризики дефолтів малих підприємств, неплатоспроможності урядів і корпорацій, та підвищує фіскальні ризики високих корпоративних боргів та вразливість фінансового стану позичальників до коливань відсоткових ставок і обмінних курсів.

При цьому Тетяна Богдан зазначила, що у країнах з ринками, що формуються, можуть також знизитися іноземні інвестиції. В Україні ж є кілька стримувальних факторів, що пом'якшують вплив світових ризиків, серед них - низький рівень розвитку національної кредитної системи та дефіцит кредитних важелів у приватному секторі.