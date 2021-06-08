​Конкурсна комісія з добору кандидатів у члени НКРЕКП завершила свою роботу

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) завершила свою роботу.

Про це повідомив голова конкурсної комісії Олексій Рябчин.

На його думку, фахівці, які увійшли до топ-сімки, "є справжніми професіоналами, які гідні займати керівні посади в НКРЕКП". Решта кандидатів можуть покращити свої результати наступного разу.

Офіційні результати після двох співбесід:

комплаенс-офіцер "Укргідроенерго" Олександр Формагей - 176,25;

заступник директора департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександр Косянчук - 175;

член НКРЕКП Оксана Кривенко - 172,5;

директор "Профіцентра" і голова громадського союзу "Енергетичний союз" Ольга Тагієва - 171,25;

ексзаступник міністра енергетики Юрій Бойко - 170;

заступник начальника управління, начальник відділу комбінованого виробництва електричної і теплової енергії НКРЕКП Владислав Сагір - 158,75;

заступник гендиректора "Укренергоконсалтинг" Андрій Борисенко - 157,5;

технічний директор "Рейнджи Ізмаїл" Олександр Кисельов - 130;

перший заступник директора "Капітал стратегія лідерство" Павло Безсонов - 121,25;

ексспівробітник "Київобленерго" і "Херсонобленерго" Андрій Білошицький - 113,75;

ексдиректор з правового забезпечення "Донецькобленерго" Юрій Рибако -111,25;

заступник гендиректора "Котлотурборежиму" Дмитро Анохін - 107,5;

ексначальник управління департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ірина Рожанська - 58,75 (відмова від 2 туру);

перший заступник директора "Полтаватеплоенерго" Олександр Олексенко - 55 (відмова від 2 туру).

Нагадаємо, конкурс оголошено відповідно до ст.8 закону про НКРЕКП, одна з частин якої передбачає його оголошення за три місяці до закінчення терміну повноважень того чи іншого члена регулятора. Згідно з указом президента від 1 липня 2020 року про ротацію членів НКРЕКП, до 1 липня 2021 року ротація застосовується до члена комісії Оксани Кривенко.

1 липня 2020 року президент Зеленський затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року. Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація застосовується до члена комісії Олени Антонової, яка тепер у суді оскаржує своє звільнення. За нею йде ротація Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі - Олексія Магди (до 1 липня 2023 року) потім Ольги Бабій і Дмитра Коваленка (до 1 липня 2024 року), а після Руслана Кайдаша і Валерія Тарасюка (до 1 липня 2025 року).