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Уряд схвалив монетизацію пільг на проїзд

Рішення ухвалене на засіданні 9 червня.

Уряд схвалив монетизацію пільг на проїзд
Фото: Макс Требухов

Уряд на засіданні 9 червня схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг".

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачається, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації.

Також вносяться зміни до законів України "Про транспорт" та "Про автомобільний транспорт" у зв’язку із запровадженням грошової компенсації замість пільг з оплати проїзду.

Зазначається, що прийняття законопроєкту дасть можливість органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг з оплати проїзду та сприятиме адресності їх надання.

Нагадаємо, рішення про монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських і міжміських маршрутах Кабмін ухвалив ще 2018 року. Тоді йшлося про те, що місцева влада оплачуватиме 30 поїздок на місяць.

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