Зеленський обговорив із Джонсоном питання євроатлантичної інтеграції перед самітом НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном після саміту "Групи семи", який відбувся 11-13 червня, та перед самітом НАТО, який розпочинається сьогодні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Ключову увагу співрозмовники приділили питанням євроатлантичної інтеграції України, зокрема в контексті саміту НАТО.

Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства в Альянсі для України, яка "рухається шляхом реформ в умовах складних безпекових викликів".

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", – зауважив президент.

Зеленський відзначив вагому роль британського головування в G7 та окремо подякував за закріплені у підсумковому комюніке саміту чіткі сигнали на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Він також розповів Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Зеленський наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози залишається високим.

Президент акцентував увагу на важливості подальшої співпраці у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.

Крім того, Зеленський порушив питання протидії реалізації проєкту "Північний потік – 2", який є безпековим викликом для України, і наголосив, що його введення в дію є неприпустимим.

Президент України підтвердив запрошення Джонсону відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Нагадаємо, 13 червня у Великобританії завершився триденний саміт "Великої сімки". У підсумковомму комюніке лідери G7 висунули вимогу, щоб Росія вивела війська та техніку, розміщені на східному кордоні України і у Криму.