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Кубраков про ремонт доріг: вдалося розворушити галузь, її вже так просто не зупиниш

За наявності фінансування ми зможемо оновити ще 15 тис. км доріг загального користування до кінця 2024 року, впевнений міністр.

Цього року програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» було охоплено 5 098 км державних доріг та 250 штучних споруд. В даний момент триває наймасштабніше оновлення автодоріг в історії незалежної України, повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«У період з 2009 по 2019 роки, за 10 років, було оновлено й збудовано 10 603 км державних і місцевих доріг. А за останні 2 роки – 13 860 км», - розповів він.

За словами Кубракова, зі стартом «Великого будівництва» стартували роботи з реалізації низки мегапроєктів. Зокрема, найдовшу дорогу країни, «дорогу Єдності» Стрий – Ізварине, цього року було оновлено на 97%. За рекордні 90 днів було відремонтовано також 116 км дороги Немирів – Ямпіль.

«Саме цей маршрут стане основним у подорожі між столицями України та Молдови. Також цього року ми вже розпочали будівництво Ямпільського мосту через річку Дністер», - зазначив очільник Мінінфраструктури.

У грудні розпочався міжнародний конкурсний відбір компанії, яка будуватиме першу ділянку Київської обхідної дороги. Паралельно за наступні 2 роки планується оновити трасу М-14, з’єднавши новою дорогою Одесу, Миколаїв та Херсон.

Крім цього, розпочалися роботи зі зведення нового мосту через Дніпро у Кременчуці, а у Запоріжжі завершують мости-довгобуди.

«Зараз ми вже завершили на верховій частині вантового мосту монтаж усіх 48 вант, а також опускання прогонової будови до проєктного положення. Уже за пару тижнів мешканці Запоріжжя зможуть нарешті проїхатись з острова Хортиця до центру міста новим вантовим мостом», - наголосив Кубраков.

Україні також вдалося знизити кількість перевантажень на дорогах у 30 разів після того, як була запущена мережа майданчиків «Зважування-в-русі». До кінця року їх вже буде 102 по всій країні.

«Нам вдалося розворушити галузь, і її вже так просто не зупиниш. Якщо на старті навіть ринок не був впевнений у реалістичності наших амбітних цілей, тепер я можу з упевненістю говорити, що за наявності фінансування ми зможемо оновити ще 15 тис. км доріг загального користування до кінця 2024 року», - заявив Кубраков.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував роботи з модернізації міжнародних пунктів пропуску, що стартують наступного року в рамках ініційованої ним програми «Велике будівництво».

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