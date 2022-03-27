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Сергій Жадан опублікував фото сумних і гордих харківських котів

Коти ходять біля розбитих вікон.

Письменник і поет Сергій Жадан опублікував фотографії харківських котів на тлі будинків з розбитими вікнами.

“Харківські котики. Печальні. Але горді. Насправді їх багато по місту. Люди підгодовують”, – пише Жадан.

Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Він розповів, що був в гостях у жінки, яка тримає вдома 17 котів – їх позалишали сусіди.

“Дивовижні історії про людяність і сердечність”, – додав Жадан.

Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Як раніше повідомлялося, виконавча рада Міжнародної федерації котів заборонила російським котам брати участь у міжнародних виставках.

Нагадаємо, польська академія наук висунула кандидатуру письменника Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури.

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