Сергій Жадан опублікував фото сумних і гордих харківських котів

Письменник і поет Сергій Жадан опублікував фотографії харківських котів на тлі будинків з розбитими вікнами.
“Харківські котики. Печальні. Але горді. Насправді їх багато по місту. Люди підгодовують”, – пише Жадан.
Він розповів, що був в гостях у жінки, яка тримає вдома 17 котів – їх позалишали сусіди.
“Дивовижні історії про людяність і сердечність”, – додав Жадан.
Як раніше повідомлялося, виконавча рада Міжнародної федерації котів заборонила російським котам брати участь у міжнародних виставках.
Нагадаємо, польська академія наук висунула кандидатуру письменника Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури.