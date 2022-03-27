Сьогодні була та ніч, коли українці сплять на годину менше.

У ніч на неділю, 27 березня, Україна перейшла на літній час.

27 березня о 3 годині стрілки годинника перевели на одну годину вперед. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Щорічно стрілку годинника переводять в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на одну годину назад.

Зміна часу відбувається в більшості країн Європи. Водночас дискусії про відмову від переведення стрілок годинників тривають як у ЄС, так і в Україні.

Нагадаємо, у березні 2021-го у Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу на літній час. Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону – час годинної зони, в якій розташована столиця України – місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).